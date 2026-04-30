Celebra Sheinbaum pacto con gasolineros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el miércoles por la tarde, se alcanzó un acuerdo “realmente importante para el país” con gasolineros, quienes aceptaron la baja gradual del diésel a 27 pesos el litro ante el incremento del precio del barril de petróleo en todo el mundo.

Durante la conferencia matutina del miércoles 29 de abril, la jefa del Ejecutivo recordó que en esta semana, también pactó con la Asociación de Bancos de México (ABM) para reducir las comisiones en el pago con tarjetas de crédito y vales en gasolineras.

Este acuerdo se tomó tras reunirse en varias ocasiones con gasolineros, que expresaron la importancia de bajar las comisiones para apoyar la economía de las familias mexicanas. Además, se llevó a cabo la firma de un acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

Salario mínimo

Por otra parte, la presidenta Sheinbaum indicó que México es de los países con mayor nivel de ingresos en términos de salario-vida en América Latina, mientras que el salario mínimo ha subido 154 %: “La gente está contenta y nos apoyan porque saben que estamos trabajando para la gente”, afirmó.

Dicho acuerdo se logró tras un encuentro en el cual participaron integrantes del gabinete federal, entre ellos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía, así como el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), además de representantes de la industria de estaciones de servicio.

Acuerdo con gasolineros es de carácter temporal

La mandataria señaló que el acuerdo alcanzado con gasolineros para reducir el precio del diésel a un máximo de 27 pesos por litro es de carácter temporal, en un contexto internacional marcado por el alza en los precios del petróleo.

Explicó que esta situación obedece a tensiones geopolíticas, particularmente por el conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que ha elevado los costos del crudo a nivel global.

Anuncia colaboración con Petrobras

Así también, Sheinbaum Pardo informó que su gobierno acordó establecer una colaboración con la empresa brasileña Petrobras para el intercambio de desarrollos tecnológicos en materia energética.

Explicó que, si bien aún no se ha firmado un acuerdo formal, ambas partes coincidieron en trabajar de manera conjunta para aprovechar capacidades en áreas como la extracción de petróleo y la producción de biocombustibles.

La mañanera más corta de su sexenio

Con decenas de invitados del gabinete federal y representantes comerciales y con pocos cuestionamientos de la prensa; al inicio de la conferencia de prensa, la mandataria advirtió que sería una conferencia de prensa de corta duración, pues se desarrollaría la firma “histórica” de un acuerdo para el Fomento de la Industria Siderúrgica Mexicana.

Después de la participación de unos cuantos reporteros, que preguntaron sobre el acero en México, este nuevo acuerdo y la reunión entre gasolineros y la jefa del Ejecutivo, se llevó a cabo la firma y toma de fotografía oficial. Minutos después, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó a la prensa presente: “Se pueden ir temprano a desayunar” y cerró la conferencia matutina.