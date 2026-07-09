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Celebran designación de Maldonado en ONU

Julio 09 del 2026
Nombramiento de Leopoldo Maldonado ocurre en un contexto marcado por preocupaciones internacionales sobre seguridad de periodistas. Cortesía
Nombramiento de Leopoldo Maldonado ocurre en un contexto marcado por preocupaciones internacionales sobre seguridad de periodistas. Cortesía

Organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, asociaciones de juzgadoras y medios de comunicación celebraron el nombramiento del abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, una de las relatorías más relevantes del sistema internacional de derechos humanos.

La designación fue realizada este 8 de julio por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su 62 periodo de sesiones. El mandato tendrá una duración de tres años y consiste en reunir información sobre violaciones a la libertad de expresión, formular recomendaciones a los Estados, realizar visitas oficiales y brindar asistencia técnica para fortalecer la protección de este derecho.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) celebró la decisión y destacó la trayectoria de Maldonado en la defensa de los derechos humanos.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México también felicitó al abogado mexicano y consideró que su experiencia fortalecerá este importante mandato internacional.

Nombramiento, un reconocimiento

Por su parte, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (Amjac) afirmó que el nombramiento constituye un reconocimiento a una carrera profesional dedicada a la defensa de las libertades fundamentales y destacó la relevancia del cargo en el contexto actual.

La Alianza de Medios MX también se sumó a las felicitaciones y calificó la designación como un reconocimiento a la trayectoria comprometida de Maldonado en la defensa de la libertad de expresión.

Artículo 19 también resaltó entonces su conocimiento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y su trabajo de acompañamiento a periodistas víctimas de violaciones a derechos humanos.

Como relator especial de la ONU, Maldonado será responsable de monitorear la situación de la libertad de opinión y expresión en distintas regiones del mundo, elaborar informes temáticos, recibir denuncias sobre posibles violaciones a este derecho y dialogar con gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.

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