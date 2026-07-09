Celebran designación de Maldonado en ONU

Organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, asociaciones de juzgadoras y medios de comunicación celebraron el nombramiento del abogado mexicano Leopoldo Maldonado Gutiérrez como relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, una de las relatorías más relevantes del sistema internacional de derechos humanos.

La designación fue realizada este 8 de julio por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su 62 periodo de sesiones. El mandato tendrá una duración de tres años y consiste en reunir información sobre violaciones a la libertad de expresión, formular recomendaciones a los Estados, realizar visitas oficiales y brindar asistencia técnica para fortalecer la protección de este derecho.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) celebró la decisión y destacó la trayectoria de Maldonado en la defensa de los derechos humanos.

La oficina de la Organización de las Naciones Unidas en México también felicitó al abogado mexicano y consideró que su experiencia fortalecerá este importante mandato internacional.

Nombramiento, un reconocimiento

Por su parte, la Asociación Mexicana de Juzgadoras (Amjac) afirmó que el nombramiento constituye un reconocimiento a una carrera profesional dedicada a la defensa de las libertades fundamentales y destacó la relevancia del cargo en el contexto actual.

La Alianza de Medios MX también se sumó a las felicitaciones y calificó la designación como un reconocimiento a la trayectoria comprometida de Maldonado en la defensa de la libertad de expresión.

Artículo 19 también resaltó entonces su conocimiento de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y su trabajo de acompañamiento a periodistas víctimas de violaciones a derechos humanos.

Como relator especial de la ONU, Maldonado será responsable de monitorear la situación de la libertad de opinión y expresión en distintas regiones del mundo, elaborar informes temáticos, recibir denuncias sobre posibles violaciones a este derecho y dialogar con gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil.