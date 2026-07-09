Cero impunidad tras detención de Víctor Rodríguez Padilla

La Secretaría de las Mujeres reconoció la actuación de las fiscalías de la Ciudad de México y de Morelos por la detención de Víctor Rodríguez Padilla, exservidor público de Petróleos Mexicanos (Pemex), derivada de una investigación por presuntos actos de violencia contra su esposa, María Felicia Jiménez.

En un pronunciamiento, la dependencia federal señaló que la captura representa un avance en el acceso a la justicia.

Acompañamiento

La secretaría informó en un comunicado que desde que el caso se hizo público, ha brindado acompañamiento institucional, asesoría y seguimiento a María Felicia Jiménez, con énfasis en su seguridad y en la protección de sus derechos.

La dependencia refrendó su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y con el acompañamiento a víctimas de violencia de género.