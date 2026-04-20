Cesar funcionarios de Pemex no repara daños: dirigente del PAN

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, expresó su rechazo a la falta de seriedad del Gobierno Federal, que varias semanas después del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México sostuvo una narrativa falsa en torno a las causas del incidente, así como los reiterados intentos por desviar la atención pública en torno al caso.

En un comunicado, señaló que aunque reconoció tardíamente que el derrame se originó en un ducto submarino de Petróleos Mexicanos (Pemex), el cese de algunos funcionarios de la empresa paraestatal no repara el daño causado.

Romero Herrera lamentó que el Gobierno Federal se haya visto obligado a retractarse después de negar una y otra vez que el derrame se había producido en un complejo del Golfo de México, pero tuvo que reconocerlo mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en su viaje a Europa.

El dirigente panista subrayó que la falta de mantenimiento, la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas han generado riesgos crecientes tanto para el medio ambiente como para las comunidades cercanas, afectando la economía.