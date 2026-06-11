Cierra Morena filas con AMLO ante embestida del PAN

Los dimes y diretes entre el oficialismo y la oposición van en escalada tras una denuncia que interpuso el PAN ante la Corte Penal Internacional en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador por presuntos delitos de lesa humanidad. Ahora, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) rechazó los señalamientos hacia su fundador y reviró al partido blanquiazul con el caso Genaro García Luna.

En un comunicado, el Movimiento de Regeneración Nacional condenó que hay una “desesperada embestida mediática y legal” de Acción Nacional, emprendida “en un acto de cinismo sin precedentes” en instancias internacionales para desestimar la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos” del exmandatario federal.

Son calumnias

El partido guinda se refirió a las acusaciones del Partido Acción Nacional (PAN) como “calumnias” y advirtió que la derecha mexicana busca, de manera desesperada, posicionar su narrativa.

Sin embargo, garantizó que de acuerdo con datos oficiales, el modelo de seguridad obradorista disminuyó en 18 % el promedio diario de víctimas de homicidio doloso, en comparación con el cierre de 2018.

“La administración de López Obrador rompió con la tendencia histórica de sangre heredada de los gobiernos neoliberales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, cuyos periodos registraron alarmantes incrementos del 192.8 % y 59 %, respectivamente”, añadió.

El morenismo calificó como una hipocresía que el PAN pretenda dar lecciones de seguridad y justicia criminal cuando su principal estratega, Genaro García Luna, se encuentra preso en el extranjero por vínculos con el crimen organizado.