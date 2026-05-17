Claudia: Ningún gobierno arrebatará transformación

En Kanasín, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que ningún gobierno extranjero ni los corruptos de antes le van a arrebatar la transformación al pueblo de México.

“Los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos. Si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado. Porque no solo es la presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás. Y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán.

“Nadie le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, le pertenece al pueblo. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México; los corruptos de antes no le van a robar la transformación al pueblo de México. Y nadie, ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la transformación del pueblo de México. Este es un movimiento honesto, honrado, que le cumple al pueblo. Como decimos: Nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de México”, afirmó.

Inaugura Unidad Académica de Kanasín

En Yucatán, Claudia Sheinbaum Pardo inauguró el sábado la Unidad Académica de Kanasín de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y el Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios No. 305, que otorgarán el derecho a la educación a 2 mil 380 estudiantes: mil 300 de Superior y mil 80 de Media Superior, respectivamente.

“Fíjense nada más, 40 años después luchando por la educación y hoy abrimos las puertas de la educación a las y a los jóvenes. Yo tuve el privilegio de estudiar hasta el doctorado, a mí me pagó la educación el pueblo de México y yo tuve, inclusive, la posibilidad de irme fuera de México a estudiar con una beca de la UNAM, fui a estudiar el doctorado fuera. ¿Y qué es lo que quiero?, ¿qué es lo que sueño? Que todos los jóvenes mexicanos puedan tener el derecho que tuve yo”, afirmó desde Kanasín.

Educación fue vista como una mercancía

Recordó que en el periodo neoliberal la educación fue vista como una mercancía y fue hasta 2018, que llegó la Cuarta Transformación, que se concibió como un derecho. Por ello, su administración estableció la meta de generar, entre 2025 y 2026, 200 mil nuevos lugares de preparatoria; así como 300 mil de educación superior en el sexenio, a través de la UNRC, las Universidades Benito Juárez y universidades públicas como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Agregó que otros derechos que ha impulsado la Cuarta Transformación son el acceso a la vivienda, con la construcción de un millón 800 mil nuevas casas en todo el país; los Programas para el Bienestar para toda la población y las becas para estudiantes de primaria hasta universidad; y en materia de salud, la construcción de 9 mil camas y la inauguración de nuevos centros hospitalarios, como el Hospital General Dr. Agustín O’Horán que se inaugurará el domingo. “A partir del lunes, cero pesos, cero cuota para la salud en Yucatán”, agregó.

Además, la mandataria se comprometió a que apoyará al Gobierno de Yucatán para garantizar el abastecimiento de agua potable en Mérida.