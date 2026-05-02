CNDH niega que funcionario sea deudor alimentario

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aclaró que es falso que un servidor público adscrito a su oficina regional en Oaxaca mantenga un adeudo vigente por concepto de pensión alimenticia, luego de la circulación de señalamientos en redes sociales.

A través de una nota aclaratoria emitida por la Dirección General de Difusión de Derechos Humanos (DGDDH), el organismo precisó que los montos correspondientes a pagos retroactivos fueron cubiertos en su totalidad durante 2024, en cumplimiento de lo ordenado por la autoridad judicial.

Asimismo, indicó que desde la notificación del juzgado se han realizado de manera puntual e ininterrumpida las retenciones salariales correspondientes, por lo que actualmente no existe incumplimiento alguno ni notificación de modificación en las obligaciones establecidas.

La CNDH subrayó que su actuación se apega al cumplimiento de mandatos judiciales, así como a los principios de transparencia y legalidad establecidos en sus códigos de ética y conducta.