CNTE alista paro indefinido; van contra Mundial

A unas horas del arranque del paro indefinido de labores convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el secretario general de la Sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, acusó a los gobiernos federal y capitalino de “amurallar” el Zócalo para privilegiar los preparativos del Mundial de Futbol 2026 por encima de las demandas de los trabajadores.

El dirigente magisterial aseguró que la movilización nacional comenzará hoy lunes con una marcha del Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución, donde la Coordinadora pretende instalar un plantón.

Contra el Mundial

Hernández dijo que tanto los gobiernos de la Ciudad de México y el federal han puesto todos sus esfuerzos al servicio del evento deportivo internacional, al que calificó como un espectáculo alejado de las necesidades de la mayoría de la población.

Señaló que los altos costos de acceso a los estadios excluyen a los trabajadores y que los principales beneficios económicos terminarán en manos de empresas privadas, televisoras y corporaciones vinculadas a la organización del torneo.

Afirmó que el Mundial ha sido convertido en un negocio que poco tiene que ver con la afición popular al futbol y advirtió que lejos de representar una oportunidad de desarrollo, dejará pendientes las demandas sociales y laborales del país.

Indicó que mientras las autoridades destinan recursos y facilidades para la realización del torneo, continúan sin resolverse problemáticas relacionadas con salarios, pensiones y derechos laborales de los trabajadores de la educación.

Ante este escenario, confirmó que el movimiento retomará las calles de la capital a partir de hoy como parte de una nueva fase de presión hacia el gobierno federal.

Hernández expresó su expectativa de que las autoridades rectifiquen las medidas de resguardo instaladas en el primer cuadro de la ciudad y permitan el desarrollo de las protestas en el espacio donde históricamente se han concentrado las manifestaciones sociales.

El dirigente insistió en que la decisión de blindar el Zócalo envía el mensaje de que las autoridades están más preocupadas por garantizar el éxito mundialista que por atender las exigencias de los trabajadores.

Por ello, sostuvo que la respuesta organizada del magisterio y de diversos sectores populares se expresará nuevamente en las calles, en una jornada de lucha que arrancará con el paro indefinido y la instalación de un plantón en el corazón político del país.

A su vez, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que se avanza en las negociaciones con la disidencia magisterial, pero no descartó que durante el Mundial se presenten movilizaciones.