Colectivos trans retiran plantón en Segob

Después de que este jueves hicieran una protesta con pintas y destrozos de los nuevos faroles del Metro Hidalgo y Bellas Artes, personas trans y no binarias aceptaron retirar su plantón que mantenían en la Secretaría de Gobernación (Segob) desde el 18 de junio.

Después de que les cancelaran la reunión que tenían programada para este viernes, la Segob les ofreció una reunión el próximo 16 a las 14:00 horas para atender sus demandas en materia de salud, educación, vivienda y derechos humanos, entre otras.

El nuevo encuentro se realizará en la Secretaría de Mujeres con el subsecretario de la Segob, Arturo Medina Padilla, y con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, así como con una persona represente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Al advertir que “levantamos el plantón, no la lucha”, las personas de la diversidad sexogenérica enfatizaron que una de las exigencias más urgentes es la que tiene que ver con el acceso a la vivienda y apoyos inmediatos para las mujeres trans en mayor vulnerabilidad.