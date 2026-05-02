Columba López, nueva secretaria de Agricultura

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, designó a Columba Jazmín López Gutiérrez como nueva secretaria de agricultura y desarrollo rural, en sustitución de Julio Berdegué Sacristán, quien continuará en el gobierno mexicano con responsabilidades estratégicas en materia internacional.

En un comunicado de prensa se detalló que López Gutiérrez —ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco— cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito agroecológico y es maestra en administración pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).

Su llegada a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) marca un hecho histórico al convertirse en la primera mujer en encabezar la política agrícola del país.

Antes de su nombramiento, desde marzo de 2025, se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural en la Secretaría de Bienestar.

Previamente, ocupó diversos cargos dentro de la propia Sader, entre ellos la coordinación general de Bienestar en el Campo en 2025 y la coordinación general de Operación Territorial en 2024.

Su trayectoria incluye una etapa relevante en el ámbito local, donde entre 2018 y 2024 encabezó la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, consolidando experiencia en políticas públicas enfocadas en el desarrollo sustentable y el fortalecimiento del campo.

El relevo en dicha dependencia se da en un contexto clave para el sector agroalimentario, de forma específica por los retos asociados a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como por la necesidad de fortalecer la producción nacional y garantizar la soberanía alimentaria.

Berdegué apoyará en revisión del T-MEC

Por su parte, Berdegué Sacristán, quien deja la titularidad de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, fue encomendado por la mandataria federal para asumir una nueva responsabilidad dentro del Gobierno de México: asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales, además de otras tareas estratégicas.