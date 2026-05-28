Comité de Evaluación, corazón del problema

La diputada Olga Sánchez Cordero afirmó que la integración del Comité de Evaluación, encargado de evaluar y proponer a candidatos que participarán en la elección de jueces y magistrados, es el “corazón del problema” de la reforma judicial.

La magistrada en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agregó que el método con el fin de decidir las suplencias es otro problema grave que debe resarcirse en dicha reforma, la cual es discutida desde ayer en el periodo extraordinario de la Cámara de Diputados.

Propuestas

Debido a lo que presentó diferentes reservas al dictamen de la reforma constitucional propuesta por la presidenta de México Claudia Sheinbaum, propuestas por magistrados y jueces. Pero Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM), las rechazaron.

“La selección y las suplencias, y aquí está el corazón del problema, propongo que el comité de evaluación, que está en la iniciativa que presentamos algunos diputados y senadores, se integre por personas con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes para cada poder, exámenes de conocimiento que deben ser elaborados y aplicados por la escuela nacional de formación judicial, y que el comité valorará la idoneidad en base a la trayectoria”, explicó.

También propuso que se solicite solo la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento, para ser ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y que los secretarios de Estado, fiscales, diputados, concejales o presidentes municipales, no puedan ser juzgadores de poderes judiciales federales y locales.

“Quiero proponer también que los órganos de administración judicial y también el tribunal de disciplina se vayan renovando paulatinamente, para que no se pierda experiencia de estos órganos de administración, y también tribunales no pueden renunciar todos y debe quedarse paulatinamente su renovación”, planteó.