Cónclave plancha acuerdo para elegir consejeros

Arturo Manuel Chávez López, Blanca Yassahara Cruz García, Frida Denisse Gómez Puga serán los próximos consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo acordó la mayoría legislativa de Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México, después de una larga negociación en la que, inclusive, tuvo que intervenir la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández.

Se espera que en las próximas horas, el acuerdo se someta votación en el pleno.

Por lo anterior, el PRI y el PAN manifestaron su rechazo a la elección, señalando que no es por los aspirantes, sino por el desaseo que se registró en el proceso por parte del Comité Técnico de Evaluación.

Arturo Manuel Chávez López

Obtuvo uno de los puntajes más altos (99 de 100 aciertos) en el examen de conocimientos. Su experiencia laboral se vincula a áreas técnicas de Talleres Gráficos de México. Es considerado un perfil impulsado por Morena.

Blanca Yassahara Cruz García

Fue consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE). Cuenta con amplia trayectoria en el servicio profesional electoral.

Frida Denisse Gómez Puga

Es activista, abogada y defensora de los derechos de las mujeres. Cuenta con experiencia en consultoría jurídica y en temas de género.