Concluye comparecencia de Jáuregui en Fiscalía

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, concluyó su comparecencia en calidad de testigo que sostuvo en la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

La comparecencia duró al menos dos horas y media y al salir Jáuregui Moreno aseguró que respondió un cuestionario que formuló la misma FGR y que estaría relacionado con el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y dos estadounidenses.

“Básicamente cumplí con la comparecencia que la FGR me hizo la citación. Contesté un cuestionario que ellos formularon y yo espero que esto sirva para que se vayan aclarando las cosas y las situaciones”, detalló al salir de la FGR en esta localidad.

Agregó que su declaración va a permitir a la fiscalía tener mayores elementos para comenzar hacer una investigación que les permita concluir que es lo que ocurrió en estos hechos.

“Que siga la investigación la fiscalía. Por eso vine, no me volvieron a citar. Fue un cuestionario que contesté. Más allá, lo que debe uno tener claro que siempre que es requerido por una autoridad tiene la obligación de venir a responder”.