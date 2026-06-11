Concluye mesa de gobernacion con CNTE sin solución

Después de casi seis horas y media, concluyó la cuarta mesa de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Secretaría de Gobernación (Segob).

En conferencia de prensa, la secretaria de la Sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, comentó que continúan las negociaciones con el fin de abrogar la Ley del Issste de 2007.

“Comisión vendida, la misma porquería” y “Si no hay solución, aquí será el plantón”, gritaron maestros de la CNTE enojados a los liderazgos que entraron a una reunión en Segob, quienes no respondieron a los medios de comunicación.

En dicha mesa de trabajo les profundizaron las propuestas presentadas por la administración federal en la que estuvieron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Issste, Martí Batres.

Arman su “mundialito” y “sacan las retas”

Por otra parte, la CNTE ha “adaptado” su protesta en vísperas de la celebración del Mundial de Futbol 2026 que se realizará en México, en donde integrantes del magisterio han cerrado avenidas principales y jugado “cascaritas” para exigir el cumplimiento total de sus peticiones.

La CNTE inició un paro nacional el pasado lunes 1.º de junio y desde entonces mantiene un plantón permanente sobre la calle 20 de Noviembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), además de realizar bloqueos, marchas y acciones de protesta en distintas entidades del país.

Apenas el martes 9 de junio se organizó una “cascarita” frente a la torre de El Caballito. Esto fue replicado hoy 10 de junio, en la misma área, mientras esperan la resolución de la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Cierran accesos vehiculares al AICM

Además, ayer martes los accesos vehiculares al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) fueron cerrados con la colocación de dovelas de concreto sobre la avenida Capitán Díaz León, como parte del operativo de seguridad desplegado ante las movilizaciones anunciadas por integrantes de la CNTE.

En la zona continúa la presencia de centenares de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes mantienen la vigilancia en los alrededores de la terminal aérea y puntos estratégicos de vialidad.

Mientras tanto, la Sección 22 del SNTE y la CNTE acordaron mantener la huelga nacional y las diversas acciones de protesta tanto en la ciudad de Oaxaca como en la Ciudad de México, y en otras entidades del país.

Y condenaron las declaraciones de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, en las que relaciona al movimiento magisterial con la “derecha recalcitrante”.

Desplegarán mil 700 policías por marchas

Así también, se desplegarán mil 700 elementos de la Policía capitalina para resguardar a turistas y ciudadanos, ante las manifestaciones que se prevén en las próximas horas en la Ciudad de México, dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho.

“La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará un dispositivo en el que se desplegarán mil 700 elementos de la Subsecretaría de Operación Policial y de Control de Tránsito, así como del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas para brindar acompañamiento a los grupos sociales que el día de hoy realicen expresiones públicas en la ciudad”, dijo.