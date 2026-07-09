Conectaron el sistema electroenergético cubano

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció la conexión total de todo el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), luego de una caída total que dejó a la isla por casi 48 horas a oscuras y provocó protestas populares.

Autoridades de la UNE explicaron que tras el colapso, recuperar el SEN implica crear microsistemas o “islas” con fuentes de arranque sencillo: solar, hidroeléctrica y motores de generación.

Advierten, además, que las afectaciones al servicio eléctrico se mantienen en “niveles elevados”, por la “limitada” capacidad de generación con la que opera el SEN, situación que continuará en los próximos días.

Aunque en el primer reporte indicaban que se investigarían las causas, aún no se ha dado a conocer el motivo de esta desconexión, la tercera que ocurre en este 2026 y la octava desde 2024.

De hecho, la crisis electroenergética que enfrenta el país viene desde 2024, cuando empezaron a disminuir los suministros de combustibles desde Venezuela.

El cerco petrolero impuesto por la actual administración estadounidense desde enero recrudeció la crisis y el país vive una tensa situación a partir de la falta de combustibles que ha provocado muchas dificultades en la vida diaria de los cubanos.