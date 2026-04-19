Confía SNTE aumento salarial superior al 13 %

En el cierre de las negociaciones del Pliego Nacional de Demandas 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) confía en lograr un incremento superior al 13 por ciento.

Alfonso Cepeda Salas, líder sindical, expuso en el marco de la 4ª Jornada Estatal de Información y Comunicación Sindical de la Sección 56, en Veracruz, donde reconoció el interés que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha puesto en la educación y en los maestros; sin embargo, señaló que, para la gran mayoría, el salario no corresponde con su compromiso, preparación y desempeño.

“Si el salario mínimo se incrementó en un 13 %, pues esa debe ser la base para negociar el incremento salarial. El magisterio espera cuando menos un 13 % de incremento y ojalá que tengamos éxito, porque ya cerramos lo que tiene que ver con las generalidades de la relación laboral, profesional, social y ahora vamos a empezar a revisar los números”.

En la reunión con la estructura sindical participó la secretaria de Educación de Veracruz, doctora Claudia Tello Espinosa, quien resaltó la labor del magisterio en la entidad, “hacen el cambio y la transformación en nuestras escuelas”.

Afirmó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto como prioridad los salarios y la vivienda, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los docentes.