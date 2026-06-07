Confirman fallecimiento de agente estatal

El elemento de la SSPC que murió dentro de las instalaciones de la dependencia se encontraba bajo investigación.

A través de un comunicado, la SSPC confirmó el fallecimiento del policía estatal, señalando que se iniciaron las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

“Es importante señalar que el elemento formaba parte de una investigación que se encuentra a cargo de la FGE, autoridad responsable de determinar los hechos”, detalló la dependencia.

“La SSPC mantiene plena disposición y colaboración con la fiscalía para aportar toda la información que sea requerida y contribuir al debido proceso”.

No detallan de qué investigación formaba parte el elemento de la dependencia, pero ha trascendido que se trata de la muerte de un joven, quien perdió la vida en un operativo realizado por la SSPC y cuyos padres acusaron que se trató de un abuso de autoridad.