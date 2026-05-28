Confirman inicio formal de revisión del T-MEC

En medio de la confusión por las fechas y de los cambios de última hora, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que este miércoles inició la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante una conferencia de prensa que se convocó a última hora, el funcionario dijo: “Lo que pasa ahora es que es la primera conversación formal o, dicho de otro modo, ya estamos en la revisión prácticamente”.

El funcionario mexicano dijo que no vendrá el titular de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés), y dijo desconocer cuándo se integrará Canadá a las negociaciones, a pesar de que consideró que estamos en la revisión del T-MEC.

Descarta que ausencia de Greer “descafeine” negociaciones

Sobre la ausencia de Greer dijo: “El embajador Green me habló ayer (martes) para informarme que el día de hoy (miércoles) habría reunión de gabinete con el presidente Trump, cosa que ocurrió y que él estaba convocado y por esa razón no está en este momento en México”.

Por lo que desestimó que se vaya a “descafeinar” o bajar de nivel la reunión, ya que comentó que a la reunión que se lleva a cabo en la Ciudad de México, vino el representante adjunto de Comercio, el embajador Jeff Goettman.

“Para mí es muy claro que, si se quisiera descafeinar la reunión, mejor no vienen o nos mandan un nivel diferente al que está aquí (...) si el embajador Greer no está hoy es por otra razón”, comentó.

Sobre la incorporación de los canadienses dijo: “Eso todavía no sabemos, pero espero que sea pronto”.