Conflicto en zona Chichén Itzá va a tribunales

El Concejo Indígena del Gobierno de Pisté interpuso un amparo en contra de la imposición del Centro de Atención a Visitantes (Catvi) como el único acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá.

Lo anterior debido a que aún no existe un arreglo total con los artesanos y guías de turistas de esa zona y aún no se define la reapertura del sitio arqueológico.

Amparo

“Derivado al conflicto que nos involucra respecto al mal actuar de las autoridades tanto del Estado como de la Federación, la Comunidad Maya de Piste, presentó un amparo, el mismo que ya se encuentra en los juzgados con número de expediente 1219/2026, donde ya fue turnado a un juez para que analice el caso”, señaló el propio Concejo en su página de Facebook.

Como se informó, el conflicto en Chichén Itzá lleva 10 días, luego de que el INAH y el Gobierno del Estado determinaron que el único acceso a la zona arqueológica será por el Catvi, pese a que un grupo de artesanos y comerciantes rechaza esta decisión.

Reubicación

El INAH ofreció la reubicación de artesanos a zonas privilegiadas donde, aseguró, mantendrán sus niveles de venta; sin embargo, en el aire han quedado los ejidatarios de Pisté que tienen el estacionamiento en la antigua entrada a Chichén Itzá y guías de turistas.

La propuesta del Concejo Indígena es que mantengan abiertas las dos entradas y que los artesanos decidan en qué acceso prefieren laborar.

Sin embargo, el INAH indicó que la única entrada es el Catvi y que la zona arqueológica seguirá cerrada hasta que los inconformes firmen los acuerdos.