Congreso aprueba separación temporal de Rocha

En una sesión de menos de cinco minutos, el Congreso de Sinaloa aprobó la licencia presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, para separarse del cargo y ser investigado por las acusaciones de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Por unanimidad de votos, los diputados, en su mayoría de Morena, avalaron en fast track y sin debate la petición del mandatario realizada la noche del viernes mediante un mensaje en redes sociales.

Posteriormente fue sometida a votación, en la que el Morena, Partido Verde, PRI, PAN, PT y PAS la aprobaron a favor.

Por lo anterior, el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, calificó como positivo que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, haya pedido licencia con el fin de separarse de dicho cargo, debido a la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

A través de sus redes sociales, el ministro en retiro refirió que es incorrecta alguna información en el sentido de que un gobernador y un presidente municipal con licencia siguen teniendo “fuero”.

Esto también por la licencia que pidió el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Díaz.

“La inmunidad procesal, mal llamada ‘fuero’, es una garantía de cierta categoría de servidores públicos para evitar que sean procesados penalmente sin que la Cámara de Diputados emita una declaratoria de procedencia que levante la inmunidad procesal en los términos del artículo 111 de la Constitución”, explicó.