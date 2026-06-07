Consolida EE. UU. y Semar cooperación marítima y soberanía

La Secretaría de Marina (Semar) informó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la dependencia, sostuvo reuniones con los altos mandos de la Marina y de la Guardia Costera de los Estados Unidos, para fortalecer la seguridad y reafirmar el compromiso contra la delincuencia organizada transnacional.

Del 3 al 5 de junio, el mando naval mexicano acordó con los almirantes James W. Kilby subjefe de operaciones navales, así como con Kevin E. Lunday, comandante de la Guardia Costera de EE. UU., estrategias de seguridad marítima, búsqueda y rescate y combate a la pesca ilegal, en el marco de la cooperación entre ambos países basada en el respeto a la soberanía y confianza mutua.

La Semar aseguró en un comunicado emitido este sábado, que durante los encuentros que tuvo Morales Ángeles, las autoridades estadounidenses reconocieron la capacidad operativa de la Armada de México, por mar, aire y tierra, así como la cooperación entre ambas naciones.

Destacando particularmente la efectividad del modelo de trinomio naval mexicano integrado por buque, helicóptero y patrulla interceptora, así como la incorporación de sistemas no tripulados que han ampliado significativamente las capacidades de vigilancia, reconocimiento y seguimiento de objetivos en el mar, afirmó la dependencia.

Afirmó que uno de los principales mensajes del secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, fue la importancia de fortalecer la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (Namsi), mecanismo trilateral que, explicó, desde 2008 ha permitido coordinar esfuerzos para combatir actividades ilícitas en el entorno marítimo, intercambiar información estratégica y desarrollar operaciones coincidentes, manteniendo en todo momento el control soberano de las aguas jurisdiccionales de cada nación.

En materia ambiental la Semar refirió que se reafirmó el compromiso de México en el cumplimiento de los acuerdos internacionales para la protección de especies marinas y el combate a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sobre todo en el Golfo de California y el Golfo de México, consolidando el liderazgo de la Secretaría de Marina como autoridad marítima nacional.