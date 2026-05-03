Cuándo es la fecha límite para registro de teléfonos

En enero de 2026 comenzó el registro de líneas telefónicas en México, una disposición aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), que implica la vinculación del número de una persona física o moral con la CURP o RFC de la misma.

A pesar de que desde sus inicios, esta medida ha enfrentado mucha polémica y rechazo, las autoridades continúan promoviendo el registro de las líneas celulares, confirmando que esta disposición es obligatoria y no completar el trámite antes de la fecha límite establecida tendrá consecuencias.

De acuerdo con las autoridades, la fecha límite para realizar el registro de los números celulares es el 30 de junio de 2026.

El incumplimiento de esta norma derivará en la suspensión temporal de la línea telefónica de la persona (llamadas, mensajes y datos) a partir del 1 de julio de 2026. No obstante, un servicio suspendido podrá ser reactivado una vez que se complete el registro correspondiente.