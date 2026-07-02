Cuba se acerca a la órbita de Estados Unidos: Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles que Cuba se “está acercando” a la órbita de Estados Unidos, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.

“Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita”, dijo el mandatario estadounidense en la ceremonia de inauguración de la nuevo edificio de la Biblioteca Presidencial de Theodore Roosevelt en Medora (Dakota del Norte), en la ceremonia de inauguración.

Las palabras del mandatario se dan tras una serie de sanciones impuestas por EUA contra compañías que prestan servicios en la isla el mes pasado.

“Es el avión que EE. UU. merecía”, dice mandatario

En otro tema, ¡el presidente Donald Trump dijo que estaba emocionado por realizar su primer vuelo a bordo del nuevo Air Force One, un controvertido regalo de Qatar a Estados Unidos.

Trump dijo que Estados Unidos “no podría construir un avión como este”, a pesar de que el Boeing 747-8 fue originalmente fabricado en su país.

“Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo. Nadie ha visto nunca nada igual”, dijo Trump a los periodistas que viajaban con él, incluido un fotógrafo de la AFP, antes de partir rumbo a Dakota del Norte.

El mandatario tiene previsto asistir a un acto en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

Comparten fotos

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, publicó una foto de asesores reunidos alrededor de una mesa circular que tenía manteles individuales color blanco roto y sillas de capitán de cuero.

Monica Crowley, la jefa de protocolo, compartió una imagen de ella sentada en un sofá de cuero entre un par de almohadas decorativas de Air Force One. Montada en la pared detrás de ella había una foto enmarcada del Monumento a Thomas Jefferson.

Los críticos han planteado preocupaciones éticas, constitucionales y de seguridad sobre el hecho de que un gobierno extranjero regale un avión valorado en cientos de millones de dólares.

Qatar, un rico emirato del Golfo que también desempeña un papel clave como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donó el avión el año pasado.

Desde entonces ha sido sometido a importantes modificaciones y pruebas.

Trump enfrenta nuevo escrutinio ético

El primer vuelo se produce, además, apenas un día después de que Trump afrontara un nuevo escrutinio ético.

Declaraciones publicadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos mostraron que obtuvo alrededor de mil 200 millones de dólares con los negocios de criptomonedas de su familia el año pasado.