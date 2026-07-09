Cuestionan demora en caso de violencia política

La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo advirtió que deben afinarse los mecanismos de actuación de los órganos electorales en casos de violencia política en razón de género, que tardan mucho en resolver; un ejemplo es que a nueve meses de que el sacerdote Alfredo Gallegos Lara, “El Padre Pistolas”, la insultó y dijo que él mismo le va “a partir la ma…”, el asunto sigue en trámite.

“Es increíble el tiempo que han tardado en resolver”, aseveró García Muñoz Ledo, tras encabezar la entrega de constancias y certificados a los egresados del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba).

La panista señaló que, la verdad, es muy preocupante la dilación, por lo que buscará acercamientos con el Instituto Estatal Electoral y con el Tribunal Electoral del Estado.

Expresó que en su calidad de gobernadora y como mujer presentó esa queja, convencida de que no puede pasar un hecho de violencia contra una mujer sin tener una sanción, un pronunciamiento de la autoridad.

En noviembre pasado, en una misa, “El Padre Pistolas” manifestó su desacuerdo con el proyecto del Acueducto Solís-León, y expresó “esa pin… gobernadora quiere matarnos de hambre. Ya dije, si insiste nos levantamos en…, yo le voy a partir su ma…, a ella, porque es la culpable de que nos vaya a matar de hambre a todos”.

Este miércoles, la mandataria consideró que las instancias electorales han tardado “mucho, mucho” en su caso.

La gobernadora dijo que estamos en la antesala de un proceso electoral (para la renovación de las 46 alcaldías y el Congreso Local), y los procesos siempre traen consigo, lamentablemente, casos de violencia contra las mujeres en razón de género.