Culpa Canaco a Airbnb por baja ocupación hotelera

El presidente de Cámara de Comercio de Mérida (Canaco), José Enrique Molina Cáceres, advirtió que la plataforma de hospedaje Airbnb reduce la ocupación hotelera, por lo que pidió regularla para frenar la competencia desleal.

“El crecimiento de la plataforma Airbnb impacta en los indicadores turísticos de Yucatán, al generar una discrepancia entre la alta llegada de visitantes y el reporte de la ocupación hotelera”, afirmó.

Se estima que en Yucatán existen más de 10 mil alojamientos disponibles a través de la plataforma como Airbnb. La oferta incluye casas, departamentos y habitaciones, concentrándose principalmente en la capital, Mérida, representando una competencia para el sector hotelero local.