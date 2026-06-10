Culpa Morena de sus derrotas al PRI

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, culpó al PRI y un supuesto modus operandi que el partido tricolor ha “ido perfeccionando” para la compra del voto, de sus derrotas no solo en Coahuila, sino de la que obtuvieron el año pasado en Durango.

En conferencia de prensa, la dirigente nacional presentó fotografías y videos que demuestran que el sistema del PRI cuenta hasta con un código QR que los ciudadanos “comprados” deben enviar a los movilizadores priistas junto con su fotografía del voto.

Modus operandi

“Planteamos un modus operandi de compra de votos por parte del PRI, este mecanismo se implementó de la misma manera en la elección de presidentes municipales en el estado de Durango el año pasando y lo han venido perfeccionando”, denunció Ariadna Montiel.

En uno de los videos se muestran personas, supuestamente personal del PRI, en una casa entregando dinero en efectivo en sobres amarillos a personas que pasaban por su código QR, que llevaba a una aplicación donde debían subir su fotografía con su voto.

“Se pagó de diversas maneras, había un joven depositando en un Oxxo y también había casas donde se estaba entregando dinero en efectivo”, añadió.

¿Cómo operó el sistema priista de compra de votos?

Según el relato de Morena, operadores del PRI entregaron tanto días antes como el mismo domingo unos códigos QR que llevaban a una plataforma donde cada persona debía subir la fotografía con el código QR y su boleta donde se viera el voto en favor del PRI.

Una vez que caía la fotografía del voto a la plataforma, la persona recibía un depósito en Oxxo o podía pasar por su pago en efectivo, entregando el mismo código impreso en papel, por lo que el mismo servía como una garantía de pago.