Dan 13 años a El Barbas por crimen organizado

Hugo Enrique Cruz Hernández, “El Barbas”, identificado como enlace en cárteles como el del Golfo, Sinaloa, Tepito y el Nuevo Imperio, fue sentenciado a 13 años cuatro meses de cárcel por delincuencia organizada, informó la FGR.

Dicha institución reportó que un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Guanajuato, lo declaró culpable de los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud.

En febrero de 2024, efectivos de la FGR y de la Semar detuvieron a Cruz Hernández en la calle La Fragua, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, y era considerado enlace de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Unión Tepito y Nuevo Imperio en el tráfico internacional de drogas. Es originario de Tamaulipas.

En tanto, señaló, a Jorge Luis Mejía Arroyo, alias “El Primo”, se le impuso una pena de seis años ocho meses de prisión.