Dan a conocer lista de señalados por Estados Unidos

Este miércoles 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.
Apenas el domingo pasado, el diario “Los Angeles Times” perfilaba las acciones penales del gobierno de Estados Unidos en contra de funcionarios ligados al crimen organizado, que este miércoles se concretaron.
Aquí la lista completa de acusaciones y cargos que enfrentan los funcionarios y exfuncionarios:
Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa de 76 años de edad enfrenta cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por dichas acusaciones podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión, de acuerdo al Departamento de Justicia estadounidense.
Senador de Morena, entre los acusados
Enrique Inzunza Cázarez, el actual senador morenista y exsecretario general de Sinaloa de 53 años, enfrenta los cargos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, por los que podría enfrentar una pena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, forma parte de la lista negra de Estados Unidos. La pena que podría enfrentar es cadena perpetua o un mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Dámaso Castro Saavedra, el fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa es señalado por Estados Unidos de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
Por dichos delitos el funcionario podría enfrentar cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Marco Antonio Almanza Avilés, de 54 años, es exjefe de la Policía de Investigación de la FGE de Sinaloa, actualmente acusado de conspiración de importación de estupefacientes, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos afirma que podría enfrentar cadena perpetua o en su caso 40 años de prisión.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo”, es exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y con 45 años forma parte de la lista negra revelada por Estados Unidos esta tarde. Se busca una condena de cadena perpetua o el mínimo de 40 años de prisión.
Gerardo Mérida Sánchez, el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. Estados Unidos busca una condena de cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Juan de Dios Gámez Mendívil, actual alcalde de Culiacán, es señalado de conspiración de importación de estupefacientes; Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; por lo que Estado Unidos busca imponer una cadena perpetua o el mínimo obligatorio de 40 años de prisión.
Juan Valenzuela Millán, conocido como "Juanito", es excomandante de alto nivel en la Policía Municipal de Culiacán y Estados Unidos lo señaló de los delitos de conspiración.
José Antonio Dionisio Hipolito, conocido como “Tornado”
