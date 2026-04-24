Dan amparo a médico ligado a 8 muertes por sueros

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que un juez federal otorgó un amparo a Jesús Maximiano “N”, médico investigado por la aplicación de soluciones intravenosas presuntamente relacionadas con la muerte de ocho personas en la capital sonorense. El recurso legal fue concedido por el juez décimo de Distrito, Ramón Sotelo Rincón.

La fiscalía fue notificada el pasado 9 de abril y se encuentra a la espera de la audiencia incidental programada para el día 24, donde se determinará si el imputado puede ser presentado ante un juez del fuero común por el delito de homicidio derivado de presunta mala praxis médica.

El caso tiene como eje una clínica privada ubicada en la colonia Jesús García, en Hermosillo, donde el médico ofrecía tratamientos mediante la aplicación de sueros intravenosos.

De acuerdo con las investigaciones, fue en este establecimiento donde varios pacientes comenzaron a presentar complicaciones graves tras recibir las soluciones parenterales.

Testimonios recabados por autoridades señalan que la clínica operaba con una alta afluencia de personas.

A medida que se han dado a conocer resultados de la investigación, se ha detallado que por las autoridades y clientes del médico que los sueros vitamínicos se aplicaban en distintos municipios donde se realizaron diligencias de cateo.

Tras los hechos, autoridades sanitarias realizaron inspecciones en al menos 24 establecimientos con características similares en la entidad.

Aunque no se encontraron vínculos directos con el caso, seis de ellos fueron suspendidos como medida preventiva.

Como parte de las acciones legales, la fiscalía logró el aseguramiento precautorio de 16 vehículos y siete propiedades vinculadas al médico investigado.

Además, se gestionó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el levantamiento del secreto bancario y la inmovilización de cuentas, con el objetivo de garantizar la reparación del daño a las víctimas.

Las muestras de medicamentos, soluciones intravenosas e insumos médicos fueron enviadas a laboratorios especializados de carácter nacional, incluyendo la Cofepris y el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

Prófugo de la justicia

El último reporte oficial, emitido el 7 de abril, refiere la existencia de al menos 11 casos sospechosos relacionados con la aplicación de estos tratamientos. Mientras tanto, Jesús Maximiano “N” permanece prófugo de la justicia.