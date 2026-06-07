Dan banderazo a operativo de seguridad por el Mundial

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, dio el banderazo al Operativo de Seguridad Verano Mundialista, estrategia a través de la cual se busca garantizar la protección de habitantes y turistas durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA.

De acuerdo con la mandataria estatal, este Operativo consiste en el despliegue de nueve mil 274 elementos de seguridad y emergencia en los 11 municipios de dicha entidad.

En el Malecón Tajamar, destacó que el evento deportivo es una “oportunidad histórica” para Quintana Roo, debido a que Cancún representa uno de los principales destinos turísticos.

“Cancún será un hub de entrada para todos esos turistas que quieren disfrutar del Mundial tengan un lugar desde donde moverse. Llegar a Cancún y de aquí poder conectarse con todas las sedes mundialistas. Somos el único aeropuerto que tiene conectividad con las 16 sedes mundialistas”, comentó Lezama.

Se calcula que en toda esta justa el estado reciba entre 980 mil y 1.2 millones de personas, lo cual causará creación de empleo y derrama económica.