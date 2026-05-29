Dan licencia a Inzunza por un día; asume su suplente

Omar Alejandro López Campos, suplente del senador Enrique Inzunza, rindió protesta como senador ante la ausencia de casi un mes de dicho legislador por Sinaloa, quien es acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de supuestos nexos con el crimen organizado.

Inzunza nada más pidió licencia para separarse del cargo como senador los días jueves 28 y viernes 29 hasta las 15:00 horas. En otras palabras, sólo perderá el fuero por 22 horas.

Es ahijado del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y actual Secretario de Bienestar y Desarrollo de Sinaloa, Omar Alejandro López Campos.

De profesión arquitecto, con una meteórica carrera en la administración pública federal y estatal, a solo siete meses de haber ascendido al primer nivel del gabinete de su padrino.

Pasará a ocupar el escaño que dejó vacante Inzunza Cazarez, quien solicitó licencia para separarse del cargo 22 horas.