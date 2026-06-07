Dan revés al abogado ligado a cártel

Un Tribunal Colegiado desechó la queja del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez, acusado por Estados Unidos de nexos con el Cártel del Noreste (CDN), contra los términos en los que una jueza le concedió la suspensión provisional en el amparo que tramitó para evitar ser detenido.

El litigante galardonado por Morena, recurrió al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México para protegerse de cualquier orden de comparecencia, presentación, localización, privación ilegal de la libertad y la imposición de la prisión preventiva oficiosa y su ejecución, derivado de las acusaciones del Departamento del Tesoro que lo señalan como intermediario con la cúpula del Cártel del Noreste, cuando fue su representante legal.

Es por ello, que la jueza Decimosegundo de Distrito en Materia Penal le concedió la suspensión provisional únicamente para que el litigante quedara a disposición de un juez en cuanto a su libertad se refiere y no para no ser detenido por las autoridades ministeriales.

Al considerar que la jueza no se apegó a los criterios de jurisprudencia, Juan Pablo Penilla interpuso una queja ante el Cuarto Tribunal Colegiado, que la desechó al considerar que la Ley de Amparo establece que los delitos graves, implican prisión preventiva oficiosa automática.

De esta manera, las autoridades mexicanas no tienen impedimento alguno para detener a Penilla Rodríguez, si es que cuentan con un mandamiento judicial u orden de captura con fines de extradición, lo cual se desconoce.