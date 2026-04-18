Darán avances sobre desaparecidos a la ONU, anuncian

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), indicó que al Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Volker Turk, presentarán avances en el tema de las desapariciones de personas en México, ante su visita al país la próxima semana.

En la conferencia mañanera del viernes en Palacio Nacional, en sustitución de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación reiteró el rechazo del Gobierno de México al informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

“Estamos listos para escucharlos. Claro que haremos el planteamiento de los avances que hemos tenido, no solamente en materia de desaparecidos; no sé si siquiera se aborde el tema del CED, no necesariamente”, dijo al destacar el respeto a los derechos humanos.

Suman 203 mil 685 repatriados de EUA

En otro tema, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, informó que de enero de 2025 a abril de 2026 se han repatriado a 203 mil 685 mexicanos, como parte del programa “México te Abraza”.

Explicó que 164 mil 444 se han llevado a cabo por vía terrestre, en tanto 39 mil 241 por vía aérea.

“México te abraza es un programa que salió de la mente y el corazón de la presidenta Claudia Sheinbaum para recibir a los paisanos mexicanos que vienen repatriados de Estados Unidos y que regresan a nuestro país”, dijo.

Además, Rodríguez Velázquez sostuvo que desde la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum se han disminuido un 87 % las repatriaciones.

Esperan confirmación de visita papal

Así también, la titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que esperan los tiempos de El Vaticano para una posible visita del papa León XIV a México.

La secretaria de Gobernación mencionó que sí ha habido información “pero no es oficial”.

“Queremos respetar los canales oficiales con el nuncio apostólico, con la propia junta del Episcopado, en fin, de la Iglesia Católica. Esperamos que sí, esperamos sus tiempos, ellos son los que tendrían que decir en todo caso allá en El Vaticano si habría alguna fecha tentativa”.