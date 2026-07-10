Decomisan muñecos vudú que ocultaban cannabis

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) informó que en coordinación con personal de la Guardia Nacional (GN) aseguraron aproximadamente 2.5 kilos de semillas con características de cannabis, ubicadas al interior de dos muñecos vudú.

Por medio de un comunicado conjunto entre las autoridades federales y la ANAM, se detalló que a través de la Aduana de Guadalajara, personal aduanero detectó cinco cajas de cartón que contenían en su interior los muñecos de vudú rellenos de dichas semillas.

Indicaron que la mercancía estaba oculta en un envío de exportación y de acuerdo con la revisión, se determinó que tenía como origen Sinaloa y como destino Santa Cruz, Bolivia. No se reportaron personas detenidas.

Destacaron que las acciones fueron resultado de trabajo de inspección y vigilancia para prevenir el tráfico ilícito de mercancías y fortalecer la seguridad nacional, por lo que este decomiso significa el combate al tráfico ilegal.