Deja 48 muertos choque entre disidencias de FARC

Las autoridades colombianas coordinaron este jueves una operación humanitaria para recuperar los cuerpos de al menos 48 personas que habrían muerto en enfrentamientos entre grupos armados ilegales en una zona rural del departamento selvático de Guaviare, en el centro-sur del país.

“De acuerdo con la información entregada por líderes comunales de la zona, habrían presuntamente 48 cuerpos sin vida en el lugar”, aseguró el Ejército en un comunicado en X.

Mantienen reunión

La autoridad castrense agregó que mantuvo una reunión con la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía Municipal de San José del Guaviare, capital departamental, para coordinar “todas las acciones necesarias” que permitan el ingreso seguro de organismos humanitarios para la extracción de los cuerpos a esa zona selvática de difícil acceso.

“Se activó una ruta social comunitaria que permitirá el transporte de los cuerpos hasta un punto previamente acordado”, explicó el Ejército, que añadió que en ese punto habrá una comisión formada por la Defensoría del Pueblo y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), entre otros organismos.

Combates

El miércoles por la noche reportaron enfrentamientos, sucedieron entre las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), que dirige Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y las del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, que mantienen una fuerte disputa por el control territorial en esa zona.

En un video publicado en redes, el Ejército especificó que los combates ocurrieron entre el grupo Isaías Carvajal, de la facción de alias Calarcá, y el Armando Ríos, perteneciente al grupo de alias Iván Mordisco.

En el departamento de Guaviare, ubicado en límites entre la Orinoquía y la Amazonía, históricamente han operado grupos armados como la guerrilla de las FARC y, tras su desmovilización en 2016, las disidencias del proceso de paz ocuparon la zona y continuaron ejerciendo control territorial mediante actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.