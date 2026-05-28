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NacionalNación

Deja Mario Delgado plantados a estudiantes

Mayo 28 del 2026
Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Cortesía
Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Cortesía

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), denunciaron que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, no acudió a la cita programada para dar respuesta a su pliego petitorio, luego de que la comunidad esperara cerca de una hora afuera de las instalaciones de Canal Once, tomadas desde el fin de semana.

La reunión había sido convocada a las 14:00 horas como parte del diálogo con la comunidad estudiantil, que mantiene diversas acciones de protesta para exigir atención a sus demandas; sin embargo, con el paso del tiempo, ninguna autoridad llegó al punto acordado.

La falta de respuesta generó inconformidad entre los estudiantes, quienes comenzaron a reorganizarse en medio de una intensa lluvia y posteriormente iniciaron una movilización hacia Zacatenco.

Por lo que estudiantes usaron la Línea 2 del Metro y usuarios fueron desalojados.

Durante la protesta, los alumnos también alertaron sobre la presunta presencia de personas ajenas al movimiento, por lo que llamaron a mantener la movilización de manera pacífica y evitar provocaciones.

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