Deja Mario Delgado plantados a estudiantes

Estudiantes de la Escuela de Ciencias Biológicas, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), denunciaron que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, no acudió a la cita programada para dar respuesta a su pliego petitorio, luego de que la comunidad esperara cerca de una hora afuera de las instalaciones de Canal Once, tomadas desde el fin de semana.

La reunión había sido convocada a las 14:00 horas como parte del diálogo con la comunidad estudiantil, que mantiene diversas acciones de protesta para exigir atención a sus demandas; sin embargo, con el paso del tiempo, ninguna autoridad llegó al punto acordado.

La falta de respuesta generó inconformidad entre los estudiantes, quienes comenzaron a reorganizarse en medio de una intensa lluvia y posteriormente iniciaron una movilización hacia Zacatenco.

Por lo que estudiantes usaron la Línea 2 del Metro y usuarios fueron desalojados.

Durante la protesta, los alumnos también alertaron sobre la presunta presencia de personas ajenas al movimiento, por lo que llamaron a mantener la movilización de manera pacífica y evitar provocaciones.