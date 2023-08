Dejar los lloriqueos pide Manuel Velasco

Dejarse de lloriqueos y enfocarse en defender el proyecto para poder salir fortalecido rumbo al 2024, pidió el senador con licencia, Manuel Velasco Coello, desde Tampico, Tamaulipas, donde llevó a cabo su asamblea informativa.

Dijo que se debe apostar por un gobierno de coalición, al reiterar que se debe poner por encima de las aspiraciones personales el proyecto de la Cuarta Transformación, por eso “hacemos un llamado desde Tamaulipas a evitar la polarización, a evitar la política de pleitos y generar una política de más acuerdos. Yo soy una persona que está a favor de los gobiernos de coalición y hago públicamente porque se legisle para poder tener gobiernos de coalición”.

Reiteró el llamado “de manera particular: me dirijo a los compañeros que están participando en la interna de Morena, Verde y PT, a que hagan a un lado las quejas internas, que entendamos que la lucha no es entre nosotros y que debemos de trabajar para salir fortalecidos de este proceso para ganar el 2024 que es la prioridad”.

Precisó que para impulsar y promover la cuarta transformación, es el único aspirante que sigue creciendo en las encuestas y presenta mayor aceptación del electorado; caso contrario a los demás participantes que se estancaron y dedicaron a contrapuntearse entre sí, Velasco Coello subrayó estar en desacuerdo a la política de ocurrencias y provocaciones como hacen sus compañeros de coalición.

“Es muy importante que ya se dejen de quejas y de lloriqueos porque lo más importante es mantener y defender el proyecto por encima de las aspiraciones personales. Nosotros a lo largo de la vida hemos estado siempre dispuestos a enfrentar retos, a ir por un reto y con la bendición de Dios hemos logrado ganar las elecciones donde hemos participado”, concluyó.