Delitos de alto impacto cayeron 53 % desde 2018

El Gobierno de México afirmó que la participación de la Fuerza Armada Permanente en labores de seguridad pública ha contribuido a una reducción de 53 por ciento en el promedio diario de los crímenes de alto impacto, con respecto al registrado en 2018, al pasar de 969.4 a 455.8 delitos diarios.

En el Séptimo Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, entregado a la Comisión Permanente, dice que la intervención del Ejército, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México, en coordinación con autoridades civiles de los tres órdenes de gobierno, permitió fortalecer el combate a la criminalidad, la protección de instalaciones estratégicas y la presencia del Estado en las regiones con mayor incidencia delictiva.

Entre los principales indicadores, dicho informe destaca una disminución de 40 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre septiembre de 2024 y abril de 2026, al pasar de casi 83 a 49 víctimas diarias.

Este reporte destaca que el robo de vehículo disminuyó 56.5 por ciento respecto a 2018.

Defensa despliega casi 50 mil elementos

En el periodo del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de 2026, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó 45 mil 247 efectivos en entidades con altos índices de homicidio doloso y violencia, además de reforzar operativos específicos.

Uno de ellos fue el envío de dos mil 90 militares adicionales a Jalisco después de los hechos de violencia ocurridos el pasado 22 de febrero con la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También, la Operación Frontera concentró 16 mil 309 elementos con el fin de combatir el tráfico de drogas, armas y personas en la frontera norte del país, mientras que la Operación Paricutín mantuvo más de 11 mil efectivos en Michoacán.

Por su parte, la Armada de México desplegó tres mil 742 elementos en 18 estados para fortalecer las tareas de vigilancia.