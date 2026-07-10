Demanda contra armerías sigue en fase de prueba: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó que la demanda que México mantiene contra fabricantes y distribuidores de armas en Estados Unidos continúa en la fase de descubrimiento de pruebas, pese a que otro de los litigios promovidos por el gobierno mexicano ya fue desechado.

Velasco explicó que, además de la vía judicial, el combate al tráfico de armas forma parte central de las mesas de cooperación en seguridad entre ambos países.

Señaló que Estados Unidos no solo ha reconocido el problema, sino que ha incrementado las acciones para detectar armamento y municiones en su frontera.

De acuerdo con esa base de datos, aproximadamente el 70 % de las armas decomisadas en México y rastreadas mediante ese sistema provienen de Estados Unidos.

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el gobierno de Estados Unidos ya reconoció que la mayoría de las armas aseguradas en México provienen de su territorio, por lo que insistió en que una de las prioridades de la cooperación bilateral en materia de seguridad es frenar el tráfico ilegal de armamento hacia nuestro país.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria recordó que el propio Departamento de Justicia estadounidense admitió, antes de concluir la administración de Joe Biden, que cerca del 75 % de las armas decomisadas en México tienen origen en Estados Unidos.

“Ellos ya lo reconocieron. Y en el entendimiento que tenemos con ellos, ahora con el gobierno del presidente Trump, reconocen que algo fundamental que deben hacer ellos es incautar las armas que vienen hacia México”, señaló.

Mexicanos muertos por ICE

Y al anunciar diversas acciones “contundentes” para proteger los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos, entre ellas presentar denuncias penales en la FGR ante fallecimientos, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que 17 mexicanos han perdido la vida en incidentes relacionados con acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de los cuales 14 fallecieron bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos.