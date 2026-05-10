Denuncian intento de feminicidio a candidata

Morena denunció la tentativa de feminicidio contra la candidata al Distrito 4 de Coahuila, Delia Aurora Hernández Alvarado, ocurrido en el municipio de San Pedro.

A través de un comunicado, explicó que la coordinadora del Distrito 4 fue agredida junto con su equipo por un grupo de personas armadas con bates y fierros mientras hacían actividades políticas en territorio. “Lo ocurrido fue un acto de violencia política organizado que por su magnitud puso en riesgo la vida de nuestros compañeros”, comentó.

Momento del ataque

A través de un video que circuló el mismo equipo de Morena, en Coahuila, se observa que un grupo de simpatizantes de ese partido, mujeres principalmente, se dicen de palabras con otros hombres en el lugar. En algún momento, un hombre vestido con camisa negra agrede a otro vestido con chaleco guinda de Morena.

En ese momento se comienzan a liar a palabras y agresiones verbales. Según un comunicado de Morena, los agresores están identificados como parte del PRI y UDC. Y señalan directamente a Édgar Sánchez del PRI-UDC de atentar contra la vida de la candidata y lo acusan también de ser el responsable de los hechos.

Movimiento de Regeneración Nacional señaló a Édgar Sánchez, candidato de la alianza PRI-Unidad Democrática de Coahuila como presunto responsable debido a que se encontraba en el lugar de los hechos al momento de este ataque.

Ante lo ocurrido, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila no minimizar “un ataque que incluyó amenazas directas contra una diputada local y actos claramente orientados a generar miedo e intimidación política” e investigar como tentativa de homicidio.

Además, pidió al Instituto Electoral de Coahuila medidas de protección para Hernández Alvarado. Agregó que con dichas acciones se busca silenciar a quienes piensan diferente e incidir en la participación de la ciudadanía en la democracia. “En Morena no nos van a intimidar. Vamos a seguir organizándonos y recorriendo el territorio con más firmeza que nunca”, concluyó.

Finalmente, pidió castigo contra los autores intelectuales y materiales, protección y garantías para que las y los coahuilenses puedan participar en los comicios del próximo 7 de junio.