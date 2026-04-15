Derrames e incendios marcan a Pemex en 2026

Este martes 14 de abril las autoridades mexicanas informaron que tras las fuertes lluvias en Veracruz se detectó la presencia de residuos de aceite en el arroyo “Hueleque”, en Poza Rica, por lo que Petróleos Mexicanos (Pemex) activó un operativo de limpieza y monitoreo en la zona.

También en el municipio de Coatzintla se registró la presencia de hidrocarburo en un cuerpo de agua en la comunidad Benito Juárez, lo que afectó la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV) en Corralillos. De acuerdo con Pemex, el incidente fue provocado por el desbordamiento de material en un área en mantenimiento del oleoducto Fobos–CAB Tajín, a causa de la lluvia.

Sin embargo, este no es el primer derrame de hidrocarburo de Pemex en lo que va del año. Petróleos Mexicanos ha enfrentado diversos derrames en los cuatro meses que van del 2026.

La instalación ha sido señalada por acumular fallas técnicas, incendios y paros operativos desde su entrada en funcionamiento, con al menos ocho muertes registradas en ese periodo, lo que contrasta con el desempeño de refinerías más antiguas del país.