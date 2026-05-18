Desaparecen trabajadores financieros de Veracruz

Seis trabajadores de una empresa financiera del estado de Veracruz desaparecieron en el municipio de San Juan Bautista Tuxtepec; una de las personas desaparecidas ya fue localizada, según la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.

Japhed Jafid Peña Azamar, Christian Jair Luciano Vasconcelos, Alexa Daniela Pacheco Santos, Rodolfo Valencia, Rosaura Esperanza Aguirre Chávez y Joaquín Omar Mar Valerio, fueron vistos por última vez los días 13 y 14 de mayo; Daniela Pacheco, ya fue localizada.

De acuerdo a medios locales, las personas desaparecidas realizaban labores de cobranza para una empresa financiera; y reportaron que los vehículos en los que viajaban ya fueron localizados.

Los familiares de las cinco personas que aún continúan desaparecidas protestaron para exigir que se intensifiquen la búsqueda y localización; asimismo, acusaron a la empresa de no ofrecer apoyo.