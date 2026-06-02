Descarta que Trump encabece ataques contra México

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo manifestó que no cree que sea su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, quien esté encabezando la ofensiva en diversos temas contra México, sino que son sectores de la ultraderecha de ese país quienes buscan que no haya buena relación entre ambas naciones.

Esto, luego que el domingo en su informe a dos años de su triunfo electoral, reiterara que nuestro país no acepta injerencias, y declaró que es legítimo dudar “del verdadero interés” en los juicios de extradición del país vecino contra 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, exgobernador de Sinaloa, y el senador morenista, Enrique Inzunza.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo manifestó que su gobierno quiere una buena relación con Estados Unidos y que le apuesta al diálogo.

La mandataria señaló que estos grupos en Estados Unidos se juntan con sector de la ultraderecha en México para que no haya una buena relación.

Además, cuestionó a Estados Unidos cuáles son las razones por las que ha revocado visas a funcionarios mexicanos y no descartó que sea un mecanismo de intromisión en las elecciones en México.

Sheinbaum Pardo expresó que “puede ser, tenemos derecho a dudar, a cuestionarlo, cuál es la verdadera razón de quitar una visa”.

Llama a defender la soberanía nacional

En el Día de la Marina Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum puntualizó que son tiempos de definiciones y de defender la soberanía ante intereses externos, al tiempo que reconoció a los secretarios de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles y de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, por su honestidad y defensa de la patria.

La jefa del Ejecutivo extendió el reconocimiento a las mujeres y hombres que integran la Marina Nacional por servir a México con honor, disciplina, patriotismo y entrega para defender las costas, proteger los mares, auxiliar a la población en momentos de emergencia y contribuir al desarrollo de la nación.

Descarta caso Chihuahua sea “asunto político”

Así también, reiteró que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, no enfrenta ninguna imputación relacionada con la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la presunta presencia de agentes estadounidenses no acreditados en territorio nacional.

Y subrayó que el Gobierno de México no lleva a cabo ninguna indagatoria contra la gobernadora, pues se trata de un asunto que corresponde exclusivamente a la FGR.

“Nuestro gobierno, o sea, el Gobierno de la República, no está haciendo ninguna investigación. La Fiscalía es autónoma y está haciendo una investigación”, sostuvo.

Inversión en programas Bienestar

En otro tema, la mandataria informó que se invierten más de un billón de pesos en los programas de Bienestar, los cuales, destacó, se entregan de forma directa a la población por medio del Banco del Bienestar.

“Son más de un billón que están destinando a los programas de Bienestar de apoyo directo a la gente a través del Banco de Bienestar”, dijo en Palacio Nacional.

Y luego que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestara que no acepta los resultados del conteo de las elecciones presidenciales y cuestionara el sistema electoral colombiano, la mandataria señaló que es importante que se investiguen las denuncias de un posible fraude y que se respete la voluntad del pueblo colombiano.