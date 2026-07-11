Desclasifican 40 nuevos archivos sobre Ovnis

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó un cuarto lote de archivos sobre objetos voladores no identificados (Ovnis). El lote incluye 40 archivos nuevos, de los cuales 19 son videos.

El gobierno estadounidense comenzó a publicar de manera gradual los archivos sobre Ovnis (UAP, por sus siglas en inglés) el pasado 8 de mayo. La segunda y la tercera tanda se publicaron el 22 de mayo y el 12 de junio, respectivamente.

Uno de los documentos recientemente publicados detalla un avistamiento cerca de la planta nuclear de Pantex en Texas en septiembre de 2015. El objeto fue descrito como viajando a una velocidad de entre 10 y 15 millas (16 y 24 km) por hora.

El Departamento de Guerra afirmó que “los materiales archivados aquí corresponden a casos sin resolver, lo que significa que el gobierno no puede determinar de forma definitiva la naturaleza de los fenómenos observados”.