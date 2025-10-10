Desconocen contratos con empresas sancionadas

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío y la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, afirmaron desconocer los contratos que dependencias en sus administraciones celebraron con empresas sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos por su presunta relación con la red criminal de “Los Chapitos”.

Abordado por medios sobre la investigación realizada por El Universal, el mandatario dijo desconocer el tema y señaló que lo revisará si le presentan pruebas o contratos específicos.

Asimismo, lanzó que desde su administración están concentrados -dijo- en combatir el crimen organizado.

“Yo no tengo información. Si me presentan algún contrato lo investigamos de manera inmediata, pero no tengo antecedentes. Desconozco esto. Que definan bien, a veces tiran la piedra y ni siquiera mencionan bien… que presenten cuáles y revisamos. Nosotros, al contrario, estamos combatiendo al crimen organizado”, declaró.