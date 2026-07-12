Desechan amparo de periodista Myrna Gómez

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez, quien buscaba ampliar sus medidas de protección otorgadas por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego de que en 2019 recibió amenazas del Cártel Santa Rosa de Lima que provocaron su desplazamiento forzado del estado de Guanajuato.

En sesión del Pleno el pasado 9 de julio, el amparo en revisión 394/2025, bajo la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, fue aprobado con cinco votos a favor de las ministras Ortiz Ahlf, María Estela Ríos, Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Giovanni Figueroa. En tanto, los ministros Arístides Guerrero, Irving Espinoza y el presidente Hugo Aguilar Ortiz se pronunciaron en contra.

La decisión del máximo tribunal se basó en el criterio de temporalidad, es decir, la periodista interpuso un recurso de inconformidad al considerar insuficientes sus medidas de protección ante el contexto de riesgo que vive junto a sus dos hijas menores de edad. El caso llegó a la Corte luego de que el recurso fue desechado por el Mecanismo de Protección debido a que fue interpuesto luego de 30 días, el plazo señalado en el artículo 57 de la Ley en defensa de periodistas.

Durante la sesión del pleno, la togada ponente argumentó que el límite temporal “persigue un fin constitucionalmente legítimo” y se trata de una “medida idónea” que garantiza “certeza” de que las medidas de protección no serán revocadas, por lo que no consideró que se vulneren los derechos de acceso a la justicia y protección de periodistas.