Designan a Yeraldine Bonilla gobernadora interina de Sinaloa

Yeraldine Bonilla Valverde fue designada como gobernadora interina de Sinaloa, por el Congreso del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya.

La funcionaria tomó protesta ante los diputados locales en la sesión de ayer.

Irma Moreno, diputada del PAN, afirmó que la separación del cargo de Rocha Moya llegó tarde ante la crisis que vive Sinaloa, la cual, dijo, no se resolverá nombrando a alguien del mismo partido político.

Durante la toma de protesta, dijo: “Asumo como gobernadora interina con la convicción de servir con humildad, cercanía y responsabilidad, poniendo siempre al pueblo en el centro de cada decisión.

Al gobernador Rubén Rocha Moya, mi respeto y solidaridad. Confiamos y reconocemos su decisión republicana.

El pueblo de Sinaloa puede tener la certeza de que los principios de la Cuarta Transformación seguirán guiando esta etapa. Gobernaré con principios y con el corazón por delante.

De la mano del Gobierno de México que encabeza nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, vamos a seguir construyendo un Sinaloa más justo, más humano y con esperanza para todas y todos”.

Entre el ascenso político y la controversia

Yeraldine Bonilla Valverde, cuenta con pocos años en la política y es recordada por haber padecido un comentario misógino por parte de Rubén Rocha Moya, durante un acto público cuando se desempeñaba como presidenta del Congreso local.

Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Inició su carrera política en 2018 como diputada local de Morena, al salir seleccionada por medio de “tómbola” para ser abanderada.

En 2023 fue nombrada por Enrique Inzunza (entonces secretario de Gobierno), encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras la renuncia de Cristóbal Castañeda Camarillo.

En octubre de 2025, el gobernador Rubén Rocha Moya la nombró secretaria de Gobierno en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez y actualmente se encuentra embarazada.

La polémica

En un evento público el 5 de abril de 2025, el gobernador Rubén Rocha hizo un pase de lista de los asistentes, donde hizo comentarios misóginos al presentar a la entonces presidenta del Congreso local. Durante el turno de Yeraldine Bonilla, se puso de pie y el gobernador señaló: “¿Quién era Yeraldine?, ya es la segunda vez que era diputada. Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas”, dijo Rocha Moya haciéndolo pasar como broma, ante la incomodidad de la legisladora local.

El mandatario estatal recordó que Bonilla llegó al cargo por una “tómbola” de Morena. También hizo alusión de que alguien fue su “padrino”, para que llegara al gobierno estatal.

Por lo anterior, el morenista Rubén Rocha Moya solicitó la noche del viernes al Congreso de Sinaloa licencia temporal para separarse del cargo como gobernador constitucional de la entidad, en medio de señalamientos del gobierno de Estados Unidos que lo vinculan con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

También pidió licencia el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y hasta la noche de este viernes se desconocía si el senador Enrique Inzunza haría lo propio. El cabildo informó que será Ana Miriam Ramos Villarreal quien lo reemplace.