Desiste Corral a impugnación contra Maru

El senador Javier Corral anunció que desistió a la impugnación de la investigación contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por el supuesto intento de detención en agosto del 2024.

Por medio de un comunicado, el bufete jurídico Schütte y Delsol Abogados, argumentó que la decisión ocurre “frente a la utilización mediática y política del caso”.

“El senador Corral no contribuirá a la tergiversación del legítimo ejercicio de sus derechos en la campaña de victimización mediática y manipulación política de la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos Galván”, escribió.

En el escrito, el despacho de abogados señaló que la gobernadora de Chihuahua ha actuado con un “doble rasero” ya que, asegura, por un lado en la Ciudad de México, la mandataria estatal ha tomado el trámite judicial como un “acto de persecución política” y por el otro, dice que desde Chihuahua, “esto mismo lo presenta como una prueba de exoneración”.

Maru Campos responde a Javier Corral

Por lo anterior, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, reaccionó este día en relación a el anuncio que hiciera el senador Javier Corral Jurado, donde informó que desiste a la impugnación de investigación en su contra, con un “espero se le esté acabando el 20”.