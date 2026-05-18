Desmantelan cinco narcolaboratorios en tres estados

El Gabinete de Seguridad reportó que, en acciones diferentes, fueron desmantelados cinco laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa; además, informó que fue localizado un terreno con metanfetamina.

De acuerdo con las autoridades, en El Saucillo, Jalisco, se detectó un laboratorio clandestino en donde se aseguraron aproximadamente 600 kilos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos, 425 kilos de sustancias sólidas, así como material diverso empleado para la elaboración de drogas sintéticas.

En inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se localizaron 780 kilogramos de metanfetaminas sólidas y 300 litros de metanfetamina líquida.

Según el Gabinete de Seguridad, este último aseguramiento está vinculado con Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como uno de los principales responsables de la producción y distribución de drogas en la región.

En el poblado de Corralejo, Sinaloa, se halló un laboratorio clandestino donde se aseguraron aproximadamente mil 500 litros de producto terminado, así como 2 mil 500 litros de precursores químicos, 3 mil 100 litros de sustancia de uso dual, mil 200 kilos de sosa cáustica y diversas herramientas destinadas a la elaboración de narcóticos.

En Corral Viejo, se desmanteló un narcolaboratorio donde se aseguraron mil 250 litros de producto terminado, así como mil kilos de cloruro de amonio, ollas de peltre, tinas y medios tambos empleados para la producción de drogas sintéticas.

Finalmente, señaló que en otro operativo, personal naval localizó y desmanteló otro laboratorio clandestin.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la afectación económica estimada al crimen organizado por estas acciones asciende a más de 650 millones de pesos. Por ello, reconoció el trabajo de los elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.