Desmantelan en la frontera el mayor narcolaboratorio

Las fuerzas de seguridad de Guatemala localizaron en el suroeste del país, en la frontera con México, un sofisticado complejo de tres inmuebles interconectados que constituye el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en los últimos 15 años, informaron fuentes oficiales.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó en conferencia de prensa que el hallazgo se produjo en el marco de la “Operación Cinturón de Fuego”, un megaoperativo de seguridad desplegado por el gobierno y el Ejército de Guatemala para blindar sus fronteras y contener al crimen organizado, con especial énfasis en la línea limítrofe con México.

Las acciones se concentraron en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento (provincia) de San Marcos (suroeste), donde se constató que la instalación criminal cuenta con la capacidad tecnológica para realizar todo el proceso de producción de la droga.

Detienen a 8 personas y aseguran arsenal

En el inmueble, las autoridades detuvieron a ocho personas e incautaron un arsenal que incluye 14 fusiles de asalto de uso militar, tres pistolas de calibre nueve milímetros y mil 306 cartuchos útiles.

Asimismo, las fuerzas de seguridad incautaron dinero en efectivo que suma 74 mil 461 quetzales (unos nueve mil 600 dólares), 26 mil 787 dólares estadounidenses y 118 nuevos pesos mexicanos.

En paralelo y bajo el mismo esquema de seguridad fronteriza, el ministro Sáenz informó sobre el desarrollo de la “Operación Relámpago 10” en la aldea Los Laureles, municipio de Las Cruces, en el norteño departamento de Petén.

En este punto, incautaron otros 12 fusiles de asalto, dos pistolas, un lanzacohetes, tolvas, municiones, dos silenciadores y un vehículo.